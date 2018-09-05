Санкт-Петербург предложил Карачаево-Черкесии сотрудничество в сфере медицинского туризма

"Мы предлагаем сотрудничество в рамках наших кластеров, в частности, фармацевтического, где есть целый ряд уникальных отечественных разработок. Очень перспективным считаем медицинский туризм. У нас много заведений, которые предоставляют медицинские услуги очень высокого качества, в том числе по линии ОМС (обязательного медицинского страхования)", — сказал Полтавченко.

Кроме того, для представителей турфирм из Карачаево-Черкессии в Петербурге проведут презентации городских туристических программ. «Мы небольшая республика, но только за прошлый год нас посетили более 1,2 млн туристов, очень много приезжают из Петербурга. Опыт в этой сфере нам будет очень полезен», — добавил Темрезов.

Глава республики поблагодарил губернатора Петербурга за поддержку инициативы по установке на Пискаревском кладбище мемориальной плиты уроженцам Карачаево-Черкесской Республики, защищавшим блокадный Ленинград. Церемония открытия памятного знака состоялась в первой половине дня.

На встрече стороны подписали план мероприятий ("дорожную карту") по развитию сотрудничества Санкт-Петербурга и Карачаево-Черкесии на 2019-2022 годы. Он предполагает поставки сельскохозяйственной продукции из республики в Петербург, молодежный и культурный обмен, развитие туристических направлений и сотрудничество в экономической и научной сферах. По мнению Темрезова, это позволит перевести взаимодействие в плоскость конкретных мероприятий.

Медицинский туризм в Петербурге объединяет лучшие лечебные практики нескольких десятков учреждений, включая протонно-лучевое лечение онкологии, практику ЭКО и генной медицины, косметологии и пластической хирургии, стоматологии. По данным комитета по развитию туризма, в этом году услугами по данному направлению воспользовались более 100 путешественников.