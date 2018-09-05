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Прямые рейсы свяжут аэропорты Ростова‐на‐Дону и Китая
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Прямые рейсы свяжут аэропорты Ростова‐на‐Дону и Китая 

360tv.ru 5 сентября 2018
Фото: 360tv.ru
Прямые рейсы свяжут аэропорт Платов в Аксайском районе Ростовской области и восемь российских и зарубежных городов. Об этом сообщили в пресс-службе Департамента стратегических коммуникаций Международного аэропорта Платов.
Пассажиры смогут летать на самолетах авиакомпаний «Азимут», Utair и «ИрАэро».
«Азимут» открывает четыре внутрироссийских направления. С 6 сентября пассажиры отправятся в Волгоград, с 13 сентября — в Нижнекамск, с 16 сентября — в Минеральные Воды, а с 18 сентября — в Грозный.
Авиакомпания Utair с 17 сентября запускает прямые регулярные рейсы в Воронеж и Астрахань, а с 21 сентября жители и гости Ростовской области смогут летать в Ставрополь.
Впервые из аэропорта Платова вылетят лайнеры до Хайкоу (Китай). Эти рейсы будет выполнять авиакомпания «ИрАэро». Авиасообщение откроется с 22 сентября. Boing-772 будут вылетать еженедельно по понедельникам.
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