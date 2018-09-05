ЧМ по футболу в Екатеринбурге вызвал рост турпотока на авиарейсах

Одному из известных авиаперевозчиков на Урале пришлось на 18% увеличить количество кресел на маршруте Хельсинки-Екатеринбург в период проходящего Чемпионата мира по футболу в России . Об этом рассказала глава представительства компании в России Мария Ануфриева , сообщает в среду, 5 сентября, «АиФ-Урал»

«Многие из туристов посещают Екатеринбург с деловым визитом, поскольку город — один из крупнейших центров страны. Но в этом году на рост турпотока повлиял и Чемпионат мира по футболу. По сравнению с аналогичным периодом 2017 года, Finnair увеличила количество кресел на маршруте Хельсинки-Екатеринбург на 18%», — отметила Мария Ануфриева.

В свою очередь, Хельсинки остается одним из самых популярных направлений среди уральцев. Только в этом году за прошедшие 7 месяцев в Финляндию вылетело 18 749 пассажиров. Как отмечают в компании екатеринбуржцы, пользуясь услугами авиаперевозчика, в основном выбирают европейские направления. «Их выбирают 90% клиентов. Причем особой популярностью пользуются Прага, Париж, Мюнхен, Будапешт, Милан, Амстердам и Лондон», — добавила Мария Ануфриева.

К слову, в этом году авиакомпания празднует 10-летие присутствия на Урале — в сентябре 2008 годе был запущен первый рейс Хельсинки-Екатеринбург. «Екатеринбург — особенное для нас направление. Finnair соединяет Запад и Восток удобным северным путем через Хельсинки, а в Екатеринбурге проходит граница между Европой и Азией», — заключила директор представительства Finnair в России.

Уместно добавить, что в этом году авиаперевозчик одним из первых запустил на своих рейсах Wi-Fi в салонах авиалайнеров. Сейчас он работает в тестовом режиме и бесплатно для пассажиров европейских направлений. Кроме того, компания первой в Европе начала использовать экологичные самолеты нового поколения Airbus A350 XWB. В России авиаперевозчик осуществляет перевозки не только из Екатеринбурга, но и Москвы, Санкт-Петербурга, Самары и Казани.