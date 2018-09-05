Погода виновата: в Толмачёво задержали омские рейсы

Сегодня, 5 сентября, в аэропорту Толмачёво задержали вылет рейса № 3005 авиакомпании S7 Airlines , который должен был вылететь в Омск в 16:55. По информации электронного табло аэропорта, регистрация на рейс начнётся только в 19:00.

Также задерживается рейса № 3006 компании S7, он должен был вылететь из Омска в 18:05, но всё ещё не отправлен, свидетельствуют данные омского аэропорта.

Накануне омский рейс также прибыл в Новосибирск с задержкой.

«В последние дни задержи рейса Новосибирск — Омск были обусловлены поздним прибытием воздушных судов в аэропорт Толмачёво из-за сложных погодных условий в Восточно-Сибирском регионе. Мы увеличили количество резервных самолетов Embraer 170 в Новосибирске, чтобы минимизировать возможные задержки рейсов», — сообщили корреспонденту НГС в пресс-службе S7.