Пропавшего шоумена из Ижевска заподозрили в обмане туристов

Ижевск. Удмуртия . Шоумен Егор Булдаков пропал в Ижевске в конце августа 2018 года. Как сообщает ГТРК «Удмуртия», в начале сентября шоумена заподозрили в обмане туристов.

Об исчезновении автора «Шоу мыльных пузырей» Егора Булдакова на своей странице «ВКонтакте» написала его жена. Позже выяснилось, что шоумен перед пропажей продавал туристические путёвки, но никаких поездок в тёплые страны покупатели не дождались.

«Я, как и многие из друзей и знакомых Егора, заказала у него тур, не задумываясь, без всяких документов и подтверждений перевела ему деньги и даже на секунду не допуская мысли, что всё может пойти не так. Многие ездили отдыхать по его путёвкам не первый раз! Доверяли! До вчерашнего вечера я верила. А потом оказалось, что нас таких много, доверявших и не подумавших. Сегодня я звонила в аэропорт и в гостиницу — конечно про меня там никто не слышал», — написала в соцсети жительница Ижевска.

В результате, оплаченного курортного отдыха лишились, как минимум, десяток семей. Оценку происшествия в полиции дадут через десять дней после проверки всех обстоятельств.

Шоумен пропал с деньгами турфирмы

Uploaded by udmtv24 on 2018-09-05.