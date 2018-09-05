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Пропавшего шоумена из Ижевска заподозрили в обмане туристов
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Пропавшего шоумена из Ижевска заподозрили в обмане туристов 

ИА «Сусанин» + ещё 1 5 сентября 2018
Фото: ИА «Сусанин»
Ижевск. Удмуртия. Шоумен Егор Булдаков пропал в Ижевске в конце августа 2018 года. Как сообщает ГТРК «Удмуртия», в начале сентября шоумена заподозрили в обмане туристов.
Об исчезновении автора «Шоу мыльных пузырей» Егора Булдакова на своей странице «ВКонтакте» написала его жена. Позже выяснилось, что шоумен перед пропажей продавал туристические путёвки, но никаких поездок в тёплые страны покупатели не дождались.
«Я, как и многие из друзей и знакомых Егора, заказала у него тур, не задумываясь, без всяких документов и подтверждений перевела ему деньги и даже на секунду не допуская мысли, что всё может пойти не так. Многие ездили отдыхать по его путёвкам не первый раз! Доверяли! До вчерашнего вечера я верила. А потом оказалось, что нас таких много, доверявших и не подумавших. Сегодня я звонила в аэропорт и в гостиницу — конечно про меня там никто не слышал», — написала в соцсети жительница Ижевска.
В результате, оплаченного курортного отдыха лишились, как минимум, десяток семей. Оценку происшествия в полиции дадут через десять дней после проверки всех обстоятельств.
Шоумен пропал с деньгами турфирмы
Uploaded by udmtv24 on 2018-09-05.
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