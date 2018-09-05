Ростов и Китай свяжет прямой авиарейс

Самолеты из Ростова в Китай будут летать по понедельникам

Между донской столицей и Китаем впервые появится прямой авиарейс. Самолеты из аэропорта Платов будут летать в город Хайкоу. Он находится на юго-востоке страны, на острове Хайнань.

— Авиасообщение начнется 22 сентября. Рейсы будет осуществлять компания «ИрАэро» еженедельно по понедельникам на самолетах Boeing 772, — сообщили в пресс-службе аэропорта Платов.

Продажи билетов пока не начались. Добавим, что в среднем билет из Ростова в Хайкоу с пересадкой стоит 27 тысяч.

В пресс-службе аэропорта Платов добавили, что в сентябре откроются новые внутрироссийские направления — в Волгоград (с 6 сентября), Нижнекамск (с 13 сентября), Минеральные Воды (с 16 сентября), Воронеж и Астрахань (с 17 сентября), Грозный (с 18 сентября) и Ставрополь (с 21 сентября).

— С учетом новых прямых рейсов в сентябре, общее число направлений вырастет практически вдвое и составит 38 маршрутов, в том числе по России — 23 маршрута, зарубеж — 11, страны СНГ — 4, — уточнили в пресс-службе.