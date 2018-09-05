Отправляемся в полет: в какое время выгодней и спокойней

«Вечерняя Москва» узнала, какое время суток наиболее предпочтительно для авиаперелета

Срочное бронирование билетов, вылет ранним утром — обычное дело для тех, чей отпуск приходится на сентябрь. Желание как можно скорее улететь в дальние страны понять легко: времени до прихода холодов остается совсем мало, и хочется успеть посетить заграницу до наступления зимы. Эксперт рассказал «ВМ» о том, какие преимущества есть у «утренних» пассажиров.

По словам PR-директора онлайн-поисковика Aviasales Яниса Дзениса, принципиальных различий между утренними и вечерними рейсами нет.

— Выбирая время вылета, люди обычно исходят из соображений удобства, а не выгоды, — пояснил он. — Но, конечно, есть некоторые мелочи, знание которых может помочь сэкономить.

Так, по данным портала, самые дешевые рейсы — те, которые прибывают рано утром.

— Возьмем, например, Лондон — частую цель для бизнес-путешественников, — сказал Дзенис . — Прилетая утром в Хитроу, в городе вы оказываетесь только через три часа. Естественно, что для деловых людей это неудобно, им лучше вылететь утром, чтобы выспаться в самолете и подготовиться к встрече. Но билеты на вечерние рейсы в этом направлении дешевле именно по причине неудобства для пассажиров, поэтому их выбирают те, кому деньги важнее времени.

А вот в Барселону, по данным Aviasales, вылетать можно в любое время.

— Это не деловой центр, поэтому особой разницы в стоимости билетов нет, — пояснил Янис Дзенис.

Также он добавил, что отправляться в мировые бизнес-центры на каникулы лучше в то время, которое явно неудобно командировочным.

— Чем менее популярен рейс, тем он выгоднее для пассажира, — сказал эксперт. — Это распространяется и на автомобильные поездки.

КСТАТИ

По данным исследователей, в утренние часы вероятность попасть в грозу или зону турбулентности во время полета ниже, чем днем или вечером.