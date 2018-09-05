Ещё
Отправляемся в полет: в какое время выгодней и спокойней
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Отправляемся в полет: в какое время выгодней и спокойней 

Вечерняя Москва 5 сентября 2018
Фото: Вечерняя Москва
«Вечерняя Москва» узнала, какое время суток наиболее предпочтительно для авиаперелета
Срочное бронирование билетов, вылет ранним утром — обычное дело для тех, чей отпуск приходится на сентябрь. Желание как можно скорее улететь в дальние страны понять легко: времени до прихода холодов остается совсем мало, и хочется успеть посетить заграницу до наступления зимы. Эксперт рассказал «ВМ» о том, какие преимущества есть у «утренних» пассажиров.
По словам PR-директора онлайн-поисковика Aviasales Яниса Дзениса, принципиальных различий между утренними и вечерними рейсами нет.
— Выбирая время вылета, люди обычно исходят из соображений удобства, а не выгоды, — пояснил он. — Но, конечно, есть некоторые мелочи, знание которых может помочь сэкономить.
Так, по данным портала, самые дешевые рейсы — те, которые прибывают рано утром.
— Возьмем, например, Лондон — частую цель для бизнес-путешественников, — сказал Дзенис. — Прилетая утром в Хитроу, в городе вы оказываетесь только через три часа. Естественно, что для деловых людей это неудобно, им лучше вылететь утром, чтобы выспаться в самолете и подготовиться к встрече. Но билеты на вечерние рейсы в этом направлении дешевле именно по причине неудобства для пассажиров, поэтому их выбирают те, кому деньги важнее времени.
А вот в Барселону, по данным Aviasales, вылетать можно в любое время.
— Это не деловой центр, поэтому особой разницы в стоимости билетов нет, — пояснил Янис Дзенис.
Также он добавил, что отправляться в мировые бизнес-центры на каникулы лучше в то время, которое явно неудобно командировочным.
— Чем менее популярен рейс, тем он выгоднее для пассажира, — сказал эксперт. — Это распространяется и на автомобильные поездки.
КСТАТИ
По данным исследователей, в утренние часы вероятность попасть в грозу или зону турбулентности во время полета ниже, чем днем или вечером.
Вечерняя Москва: последние новости
Объявлять фамилии опаздывающих на самолет в «Шереметьеве» перестанут Отпуск с выгодой: какие варианты осеннего отдыха предлагают туристам санатории Главные события ночи с 1 на 2 сентября
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Путин официально внес поправки в пенсионную реформу588
На Россию надвигается апокалипсис81
Вдова Захарченко выступила с заявлением220
Россия закроет небо130
Крым удивил прибывших американцев69
Видео
04:42
«Химатака» в Крыму: «Жжение на лице не проходило весь день»
Общество
02:26
Киев подготовил реальный план разгрома ДНР
Украина Армия
03:14
«В Польшу унитазы мыть». Россияне о предательстве Самойловой
Шоу-бизнес
00:06
Самойлова эмигрирует из России
Шоу-бизнес Другое
01:15
Британия объяснила нестыковки на фото в деле Скрипалей
В мире
00:44
Обвиняемых в отравлении Скрипалей назвали сотрудниками ГРУ
В мире
00:43
«Руки-базуки» ударил девушку и пожалел
Шоу-бизнес Другое
00:15
Полураздетая певица у памятника воинам взбесила народ
Шоу-бизнес
05:21
Продукцию Порошенко нашли в магазинах США
В мире
01:39
Сегодня развод: что делят Петросян и Степаненко
Шоу-бизнес
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение