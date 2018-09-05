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Пенсионеры опять могут летать на отдых бесплатно
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Пенсионеры опять могут летать на отдых бесплатно 

СортавалаFM + ещё 1 5 сентября 2018
Фото: СортавалаFM
Пенсионеры опять могут летать на отдых бесплатно Это стало возможным благодаря заключенному Отделением Пенсионного фонда по Карелии 3 сентября 2018 года Государственному контракту на оказание услуг по перевозке пенсионеров с авиакомпанией «Сибирь».
Талонами, как и компенсацией проезда в целом, могут воспользоваться неработающие пенсионеры, являющиеся получателями страховых пенсий по старости или по инвалидности.
Авиакомпания «Сибирь» осуществляет ежедневные вылеты из Аэропорта «Петрозаводск» в г. Москву. Согласно контракту неработающие пенсионеры до 31.12.2018 года могут полететь на отдых в Москву, Анапу, Сочи, Симферополь. Все перелеты осуществляются с пересадкой в аэропорту «Домодедово» г. Москва. При этом получить талоны и оформить билеты необходимо до 30 ноября 2018 года.
Получить специальные талоны в Пенсионном фонде на воздушный транспорт зачастую бывает выгоднее, поскольку, планируя поездку к месту отдыха, можно приобрести билеты, не потратив на них ни копейки.
Необходимо учитывать следующее: вместе с заявлением в Пенсионный фонд на компенсацию для получения специальных талонов необходимо предъявить документ, подтверждающий предстоящее пребывание пенсионера в избранном им месте отдыха. Это могут быть путевка, курсовка в санаторий, пансионат, дом отдыха, турбазу и т.д. или приглашение в гости от родственников и друзей в свободной форме (заверять у нотариуса не требуется).
В документе должны быть указаны сведения о пенсионере (фамилия, имя, отчество), адрес места отдыха и период отдыха и, конечно, сведения о принимающей стороне.
После принятия территориальным органом ПФР положительного решения (десять рабочих дней со дня обращения) гражданину будут выданы специальные талоны на проезд, которые нужно будет просто обменять в Карельском агентстве воздушных сообщений по адресу: г. Петрозаводск, пр. Ленина, 38 на проездные документы (билеты).
В текущем году карельские пенсионеры стали гораздо активнее пользоваться как талонами на проезд, так и компенсацией стоимости проезда к месту отдыха в целом. Так, за 7 месяцев 2018 года компенсацию расходов по оплате стоимости проезда получили 5 550 пенсионеров, что на 11% больше, чем за аналогичный период прошлого года.
Проездными талонами на железнодорожный транспорт воспользовались 416 человек.
Проездными талонами на воздушный транспорт в 2018 году воспользовались 15 человек.
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