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Систему «все включено» в Турции изменят к 2024 году
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Систему «все включено» в Турции изменят к 2024 году 

Уралинформбюро + ещё 1 5 сентября 2018
В Турции система «все включено» будет пересмотрена только в двух-, трех— и, возможно, в четрехзвездочных отелях Антальи, которые располагаются не на первой линии и территориально удалены от побережья. Об этом «Уралинформбюро» сообщил исполнительный директор Уральской ассоциации туризма (УАТ) Михаил Мальцев.
"В погоне за клиентами такие отели практически все находятся в системе «все включено». Но с ценой 15, а порой и 10 долларов с человека в день обеспечить нормальный all inclusive невозможно. Но, тем не менее, они за такую систему хватаются. В итоге это приводит к большому числу разочаровавшихся и Турцией, и отдыхом", — пояснил он.
По словам М. Мальцева, данные отели постепенно перейдут на систему «только завтрак». Пообедать и поужинать туристы смогут в недорогих точках общепита, которые разместятся поблизости.
"Система all inclusive не позволяет развивать рабочие места, зарабатывать точкам общественного питания, например, кофейням. Так как человек, отправляющийся на отдых по системе «все включено», как правило, не берет с собой денег и, соответственно, их не тратит. Это не хорошо, как для турецкой стороны, так и для нас", — отметил исполнительный директор УАТ.
Халяве конец? Турция пересмотрит систему «всё включено» в отелях
Менять систему all inclusive в отелях, по данным Михаила Мальцева, будут до 2024 года.
"Это позволит туристам, кроме традиционной европейской кухни, прочувствовать еще и турецкую", — добавил он.
Президент Уральской ассоциации туризма Максим Пузанков, в свою очередь, отметил, что подобные варианты отдыха довольно успешно практикуются на других зарубежных направлениях: «Например, на Кипре, в Испании и Греции есть такие отели, как работающие по системе „все включено“, так и предлагающие только завтрак или полупансион. И люди с удовольствием пользуются и теми, и другими».
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