Российский юг прорвался в топ-5 популярных направлений для отдыха

В летнем сезоне средняя стоимость путевки на одного человека по зарубежным направлениям выросла примерно на 3-4 тысячи рублей. Об этом «Уралинформбюро» сообщил президент Уральской ассоциации туризма (УАТ) Максим Пузанков.

По его данным, в Турцию можно было уехать за 38 307 рублей против 34 709 рублей в 2017 году, на Кипр — за 41 124 рубля (43 678), в Тунис — за 37 261 рубль (34 583).

Лидером по продаже пакетных туров в мае — августе 2018 года вновь стала Турция. На втором месте расположился российский юг, а замкнул тройку самых популярных направлений этого лета Кипр.

Также в «пятерке» самых востребованных направлений оказались Тунис и Греция. Причем африканская республика начала набирать «обороты» еще в 2017 году, а в этом сделала «рывок» с 6 на 4 место.

"Выпал традиционный участник пятерки — Испания. Страна всегда ранее присутствовала в ТОП-5. Удивительно также, что в этом году в ней оказалась Россия. Причем, по статистическим данным, она существенно опережает Кипр. Ранее считалось, что внутренний туризм — это, скорее, дикий туризм, так как путешественники всегда сами планировали свои поездки, без обращения в турагентства", — отметил Пузанков.

Глава УАТ добавил, что в отличие от заграничных направлений стоимость отдыха на российском юге этим летом почти не отличалась от прошлогодней. «Если в 2017 году средняя стоимость тура на человека была 22 591 рубль, то в этом — 23 132 рубля», — подчеркнул он.