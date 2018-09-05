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Китайцы составили треть туристов круиза к Северному Полюсу в 2018 году
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Китайцы составили треть туристов круиза к Северному Полюсу в 2018 году 

Национальный Туристический Союз 5 сентября 2018
Фото: Национальный Туристический Союз
В 2018 году 315 китайцев отправились в летний круиз к Северному Полюсу, сообщает новостной источник ИНТЕРфакс. Одиннадцатидневный круиз осуществлялся на ледоколе «50 лет Победы».
Не смотря на высокую стоимость тура, в прошедшем сезоне круиз к Северному Полюсу с посещением земли Франца-Иосифа осуществился 10 раз. Всего заповедную зону посетило 1079 туристов. Рейсов, состоящих только из китайских гостей, в этом году осуществлено не было, но в качестве пассажиров наблюдалось явное преобладание граждан Китая. По этой причине была адаптирована лекционная программа, а также все объявления дублировались на китайском языке.
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