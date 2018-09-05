Китайцы составили треть туристов круиза к Северному Полюсу в 2018 году

В 2018 году 315 китайцев отправились в летний круиз к Северному Полюсу, сообщает новостной источник ИНТЕРфакс . Одиннадцатидневный круиз осуществлялся на ледоколе «50 лет Победы».

Не смотря на высокую стоимость тура, в прошедшем сезоне круиз к Северному Полюсу с посещением земли Франца-Иосифа осуществился 10 раз. Всего заповедную зону посетило 1079 туристов. Рейсов, состоящих только из китайских гостей, в этом году осуществлено не было, но в качестве пассажиров наблюдалось явное преобладание граждан Китая. По этой причине была адаптирована лекционная программа, а также все объявления дублировались на китайском языке.