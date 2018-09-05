Роспотребнадзор объяснил, как клиентам «Натали турс» получить выплаты

«Натали турс» исключили из единого федерального реестра туроператоров. В Роспотребнадзоре напомнили о порядке обращения пострадавших клиентов за страховыми выплатами.

Датой страхового случая считается день принятия Ростуризмом решения об исключении туроператора из реестра, то есть минувший понедельник, 3 сентября. Для получения возмещения необходимо обратиться в «Ингосстрах» с письменным заявлением о выплате. В требовании должны быть контактные данные туриста; дата выдачи, срок действия и иные реквизиты документа, представленного в качестве финансового обеспечения ответственности туроператора; номер договора о реализации туристского продукта с датой его заключения; наименование туроператора, информация об обстоятельствах, свидетельствующих о неоказании услуг, размер реального ущерба, банковские реквизиты для перечисления средств возмещения. Подробная информация указана на официальных сайтах Ростуризма, Роспотребнадзора (включая телефонные консультации по «горячим» линиям региональных отделений ведомства).

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