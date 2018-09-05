Отели Hyatt во Владивостоке будут достроены

Всем известные отели Hyatt во Владивостоке были самостроем и не имели должных документов. Теперь проектно-сметная документация готова, осталось лишь найти инвестора и достроить Hyatt, рассказал журналистам врио губернатора Приморья Андрей Тарасенко . По словам руководителя региона, все документы по отелям он сдал сегодня. Продавать Hyatt Тарасенко категорически отказался и объявил о поиске инвестора. К слову, ранее отель Hyatt уже дважды выставлялся на продажу на аукционе.

«Я не намерен продавать появившуюся за государственные деньги гостиницу Hyatt. Сейчас для нее нужно искать соинвестора и достраивать. Переговоры с инвесторами из Южной Кореи и Японии проведем на ВЭФ», — говорит Андрей Тарасенко.