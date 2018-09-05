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В России хотят ввести очередной налог — туристический сбор
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В России хотят ввести очередной налог — туристический сбор 

САРАТОВ24 5 сентября 2018
Фото: САРАТОВ24
С 2020 года регионы могут получить право вводить туристический (гостевой) сбор с приезжих. Он будет действовать по аналогии с курортным сбором — с платой до 2% от стоимости проживания туриста.
Пилотным регионом, по всей вероятности, станет Санкт-Петербург. Губернатор Полтавченко неоднократно заявлял, что в бюджете нет денег на реставрацию памятников, поэтому нужно изыскивать средства у гостей. Другие регионы с туристическим потенциалом также могут воспользоваться нововведением.
Напомним, с мая 2018 года введен курортный сбор в Крыму, Краснодарском, Ставропольском и Алтайском краях. Сегодня он не может превышать 50 рублей за сутки с одного человека, а в последующие годы — 100 рублей.
Владелец саратовских кофеен «Восток-Запад» и гостиничной сети «Богемия» Александр Благодаров рассказал информационному агентству «Саратов 24», что подобная мера некритичная, но неприятная.
«Сегодня гостиницы и так работают на грани рентабельности, многие вынужденно продаются и перепрофилируются. Очередные налоги будут постепенно убивать отрасль, оставшиеся игроки в отсутствие конкуренции поднимут цены. Помните, как Петр I ввел налог на ношение бороды. По нынешним меркам налог составлял три миллиона рублей в год с человека. В итоге все сбрили бороды и собирать деньги стало не с кого. Так и сегодня государство поступает неправильно, пытаясь в условиях кризиса, здесь и сейчас со всех что-то взять», — рассказал Александр Благодаров.
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