С начала курортного сезона по «единому» билету проехали более 400 тысяч пассажиров

Более 400 тысяч пассажиров воспользовались «единым» билетом в Крым Республику Абхазия и обратно с 30 апреля по 5 сентября 2018 года, сообщила пресс-служба Минтранса

««Единым» билетом с использованием железнодорожного транспорта перевезено 342 921 пассажир, с использованием авиатранспорта — 61873 пассажира», — говорится в сообщении.

В ведомстве отметили, что показатель 2018 года превысил аналогичный показатель прошлого года на 15 процентов. При этом на сегодняшний день с глубиной продажи до 30 сентября оформлено 443008 проездных документов.

«Единый» билет — это транспортный документ, позволяющий совершить поездку в популярные города Крыма сначала по железной дороге, а затем — автобусом или на пароме. Купить его можно с 30 апреля по 30 сентября. С 2018 года оформить «единый» билет можно за 90 дней до отправления поезда.

Кроме того АНО «Единая транспортная дирекция» организует перевозки в пять городов Абхазии с пересадкой на железнодорожном вокзале Адлера через аэропорт Сочи.