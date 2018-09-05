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С начала курортного сезона по «единому» билету проехали более 400 тысяч пассажиров
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С начала курортного сезона по «единому» билету проехали более 400 тысяч пассажиров 

Парламентская газета + ещё 3 23 часа назад
Фото: Парламентская газета
Более 400 тысяч пассажиров воспользовались «единым» билетом в Крым и Республику Абхазия и обратно с 30 апреля по 5 сентября 2018 года, сообщила пресс-служба Минтранса.
««Единым» билетом с использованием железнодорожного транспорта перевезено 342 921 пассажир, с использованием авиатранспорта — 61873 пассажира», — говорится в сообщении.
В ведомстве отметили, что показатель 2018 года превысил аналогичный показатель прошлого года на 15 процентов. При этом на сегодняшний день с глубиной продажи до 30 сентября оформлено 443008 проездных документов.
«Единый» билет — это транспортный документ, позволяющий совершить поездку в популярные города Крыма сначала по железной дороге, а затем — автобусом или на пароме. Купить его можно с 30 апреля по 30 сентября. С 2018 года оформить «единый» билет можно за 90 дней до отправления поезда.
Кроме того АНО «Единая транспортная дирекция» организует перевозки в пять городов Абхазии с пересадкой на железнодорожном вокзале Адлера через аэропорт Сочи.
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