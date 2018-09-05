Власти: отели Hyatt во Владивостоке перестали быть самостроем

"Сегодня я наконец-таки сделал документы, что это не самострой. А были самостроем, да. Чисто самостроем — никаких документов. Все этого мы получили впервые. Сейчас мы начинаем договариваться с инвесторами. Сегодня я не хочу продавать Hyatt", — рассказал Тарасенко. По его словам, документы, подтверждающие нарушения при строительстве, переданы в следственный комитет

Тарасенко ранее рассказал, что нашел множество нарушений на стройках двух пятизвездочных отелей во Владивостоке — на мысе Бурном (бывший Hyatt) и гостиницы на Корабельной набережной. В частности, Тарасенко отметил, что не намерен продавать возводившуюся за государственные деньги гостиницу Hyatt, для которой нужно искать соинвестора и достраивать. Российский аукционный дом (РАД) отменил торги по продаже отеля Hyatt во Владивостоке, отметив, что на актив были потенциальные инвесторы. Бывший отель Hyatt в 2017 году дважды выставлялся на продажу на аукционе.

Как отметил врио губернатора, переговоры с инвесторами из Южной Кореи и Японии планируются на Восточном экономическом форуме,. «Все будут достраивать инвесторы», — сказал Тарасенко.

Hyatt — первый во Владивостоке отель высшего класса. Строительство двух пятизвездочных гостиниц началось в рамках подготовки к саммиту АТЭС-2012, однако не было завершено в срок. Стоимость объектов постоянно повышалась из-за ошибок в проектировании. Экс-директор компании-подрядчика «Наш дом — Приморье» Марина Ломакина обвиняется в злоупотреблении полномочиями при строительстве гостиницы. В результате проверок строительства гостиниц было заведено уголовное дело о халатности.

Четвертый Восточный экономический форум пройдет на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета на острове Русский 11-13 сентября. МИА «Россия сегодня» выступает генеральным информационным партнером ВЭФ.