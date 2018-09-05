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Эксперты выяснили, популярность каких городов выросла за лето
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Эксперты выяснили, популярность каких городов выросла за лето 

РИА Новости + ещё 4 5 сентября 2018
Фото: РИА Новости
МОСКВА, 5 сен — РИА Новости. Из 30 самых популярных направлений этого лета рост объема бронирований продемонстрировали восемь российских и семь зарубежных городов. Лидером рейтинга оказался Стамбул, которому отдали предпочтение на 31% путешественников больше, чем летом прошлого года, сообщает Skyscanner.
Второе и третье место поделили Самара и Тбилиси, прибавившие по 28%, следом расположились Калининград (26%) и Ереван (25%).
Среди российских городов также вырос спрос на Екатеринбург (13%) и Краснодар (12%).
Такой результат вполне закономерен, ведь каждый из перечисленных городов РФ, за исключением Краснодара, принимал матчи Чемпионата мира по футболу 2018 года. Краснодар же традиционно входит в списки самых любимых летних направлений как удобное место старта для поездок на морские курорты.
Среди зарубежных городов существенно увеличились доли бронирований Парижа (24%), еще одного турецкого направления — Антальи (19%), Милана (15%) и кипрской Ларнаки (11%).
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