Хайнань создает новую «визитную карточку» с помощью медицинского туризма

Хайкоу, 5 сентября / Синьхуа / — Благодаря ряду льготных политических мер от правительства КНР южнокитайская островная провинция Хайнань стремительно развивает медицинский туризм.

На Хайнане базируются все больше престижных медицинских учреждений, заимствуются передовые медтехнологии, оборудование и медикаменты, а также значительно распространяется традиционная китайская медицина, по мере этого, Хайнань превращается в одно из популярных направлений медицинского туризма для зарубежных туристов.

Хайкоу, 5 сентября /Синьхуа/ — Благодаря ряду льготных политических мер от правительства КНР южнокитайская островная провинция Хайнань стремительно развивает медицинский туризм.

На Хайнане базируются все больше престижных медицинских учреждений, заимствуются передовые медтехнологии, оборудование и медикаменты, а также значительно распространяется традиционная китайская медицина, по мере этого, Хайнань превращается в одно из популярных направлений медицинского туризма для зарубежных туристов.

Хайкоу, 5 сентября /Синьхуа/ — Благодаря ряду льготных политических мер от правительства КНР южнокитайская островная провинция Хайнань стремительно развивает медицинский туризм.

На Хайнане базируются все больше престижных медицинских учреждений, заимствуются передовые медтехнологии, оборудование и медикаменты, а также значительно распространяется традиционная китайская медицина, по мере этого, Хайнань превращается в одно из популярных направлений медицинского туризма для зарубежных туристов.

Хайкоу, 5 сентября /Синьхуа/ — Благодаря ряду льготных политических мер от правительства КНР южнокитайская островная провинция Хайнань стремительно развивает медицинский туризм.

На Хайнане базируются все больше престижных медицинских учреждений, заимствуются передовые медтехнологии, оборудование и медикаменты, а также значительно распространяется традиционная китайская медицина, по мере этого, Хайнань превращается в одно из популярных направлений медицинского туризма для зарубежных туристов.

Хайкоу, 5 сентября /Синьхуа/ — Благодаря ряду льготных политических мер от правительства КНР южнокитайская островная провинция Хайнань стремительно развивает медицинский туризм.

На Хайнане базируются все больше престижных медицинских учреждений, заимствуются передовые медтехнологии, оборудование и медикаменты, а также значительно распространяется традиционная китайская медицина, по мере этого, Хайнань превращается в одно из популярных направлений медицинского туризма для зарубежных туристов.

Хайкоу, 5 сентября /Синьхуа/ — Благодаря ряду льготных политических мер от правительства КНР южнокитайская островная провинция Хайнань стремительно развивает медицинский туризм.

На Хайнане базируются все больше престижных медицинских учреждений, заимствуются передовые медтехнологии, оборудование и медикаменты, а также значительно распространяется традиционная китайская медицина, по мере этого, Хайнань превращается в одно из популярных направлений медицинского туризма для зарубежных туристов.

Хайкоу, 5 сентября /Синьхуа/ — Благодаря ряду льготных политических мер от правительства КНР южнокитайская островная провинция Хайнань стремительно развивает медицинский туризм.

На Хайнане базируются все больше престижных медицинских учреждений, заимствуются передовые медтехнологии, оборудование и медикаменты, а также значительно распространяется традиционная китайская медицина, по мере этого, Хайнань превращается в одно из популярных направлений медицинского туризма для зарубежных туристов.