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Хайнань создает новую «визитную карточку» с помощью медицинского туризма
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Хайнань создает новую «визитную карточку» с помощью медицинского туризма 

ИА Синьхуа + ещё 1 5 сентября 2018
Фото: ИА Синьхуа
Хайкоу, 5 сентября /Синьхуа/ — Благодаря ряду льготных политических мер от правительства КНР южнокитайская островная провинция Хайнань стремительно развивает медицинский туризм.
На Хайнане базируются все больше престижных медицинских учреждений, заимствуются передовые медтехнологии, оборудование и медикаменты, а также значительно распространяется традиционная китайская медицина, по мере этого, Хайнань превращается в одно из популярных направлений медицинского туризма для зарубежных туристов.
Хайкоу, 5 сентября /Синьхуа/ — Благодаря ряду льготных политических мер от правительства КНР южнокитайская островная провинция Хайнань стремительно развивает медицинский туризм.
На Хайнане базируются все больше престижных медицинских учреждений, заимствуются передовые медтехнологии, оборудование и медикаменты, а также значительно распространяется традиционная китайская медицина, по мере этого, Хайнань превращается в одно из популярных направлений медицинского туризма для зарубежных туристов.
Хайкоу, 5 сентября /Синьхуа/ — Благодаря ряду льготных политических мер от правительства КНР южнокитайская островная провинция Хайнань стремительно развивает медицинский туризм.
На Хайнане базируются все больше престижных медицинских учреждений, заимствуются передовые медтехнологии, оборудование и медикаменты, а также значительно распространяется традиционная китайская медицина, по мере этого, Хайнань превращается в одно из популярных направлений медицинского туризма для зарубежных туристов.
Хайкоу, 5 сентября /Синьхуа/ — Благодаря ряду льготных политических мер от правительства КНР южнокитайская островная провинция Хайнань стремительно развивает медицинский туризм.
На Хайнане базируются все больше престижных медицинских учреждений, заимствуются передовые медтехнологии, оборудование и медикаменты, а также значительно распространяется традиционная китайская медицина, по мере этого, Хайнань превращается в одно из популярных направлений медицинского туризма для зарубежных туристов.
Хайкоу, 5 сентября /Синьхуа/ — Благодаря ряду льготных политических мер от правительства КНР южнокитайская островная провинция Хайнань стремительно развивает медицинский туризм.
На Хайнане базируются все больше престижных медицинских учреждений, заимствуются передовые медтехнологии, оборудование и медикаменты, а также значительно распространяется традиционная китайская медицина, по мере этого, Хайнань превращается в одно из популярных направлений медицинского туризма для зарубежных туристов.
Хайкоу, 5 сентября /Синьхуа/ — Благодаря ряду льготных политических мер от правительства КНР южнокитайская островная провинция Хайнань стремительно развивает медицинский туризм.
На Хайнане базируются все больше престижных медицинских учреждений, заимствуются передовые медтехнологии, оборудование и медикаменты, а также значительно распространяется традиционная китайская медицина, по мере этого, Хайнань превращается в одно из популярных направлений медицинского туризма для зарубежных туристов.
Хайкоу, 5 сентября /Синьхуа/ — Благодаря ряду льготных политических мер от правительства КНР южнокитайская островная провинция Хайнань стремительно развивает медицинский туризм.
На Хайнане базируются все больше престижных медицинских учреждений, заимствуются передовые медтехнологии, оборудование и медикаменты, а также значительно распространяется традиционная китайская медицина, по мере этого, Хайнань превращается в одно из популярных направлений медицинского туризма для зарубежных туристов.
ИА Синьхуа: последние новости
В январе-августе Грузию посетили 5,9 млн иностранцев В Китае действует 32 аэропорта с пассажирооборотом не менее 10 млн человек в год В первой половине 2018 года иностранные туристы потратили в Монголии 153,6 млн долларов США
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