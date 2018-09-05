Спрос на туры в российские санатории и пансионаты осенью вырос до 20%

«Туроператоры фиксируют рост спроса на санаторно-курортный отдых в российских здравницах в осенний период. По оценке туроператоров, спрос на туры в санатории и пансионаты этой осенью вырос до 20% в годовом выражении», — говорится в сообщении.

Так, по оценке туроператора «Библио-Глобус», рост спроса на санаторно-курортные объекты по сравнению с прошлой осенью вырос на 5%, в компании ICS Travel Group сообщили об увеличении продаж на 20%. В TUI Россия заявили, что спросу на оздоровление и лечение помогает как растущая популярность отдыха внутри страны, так и волатильность курса валют. При этом там отметили, что по своим оздоровительным свойствам природные ресурсы российских курортов часто не уступают, а нередко и превосходят западные аналоги.

«По данным туроператоров, в топ-5 самых востребованных направлений санаторно-курортного отдыха входят Кавминводы, Краснодарский край, Крым, Алтайский край и Подмосковье», — отмечается в материале.

Так, по информации туроператора АЛЕАН, традиционным лидером в осенний период являются Кавминводы, где пик годового сезона приходится на сентябрь-ноябрь. По наблюдениям экспертов, из курортов наиболее востребован Кисловодск. По сравнению с прошлым годом несколько снизился спрос на Железноводск. В ICS Travel Group заявили, что по запросам на санаторное лечение в осеннем периоде лидирует Крым. В топе спроса клиентов компании также санатории и пансионаты Большого Сочи, КМВ, Анапы и Геленджика. У клиентов TUI Россия в лидерах Кавминводы, Сочи, Анапа, Геленджик и Белокуриха.