Ростовчане могут улететь в Ереван за 790 рублей 

Ростовчане смогут улететь в столицу Армении в октябре всего за 790 рублей. Промо-тариф на перелет предлагает базовый перевозчик аэропорта Платов, авиакомпания «Азимут» и доступен он на три даты — 15, 22 и 24 октября. За такую стоимость можно приобрести невозвратный билет без включенного багажа, однако с ручной кладью до 10 кг. Стоимость аналогичного билета на другие даты начинается — 3085 рублей, за билет с багажом придется заплатить 5455 рублей.
Интересно, что при этом обратный билет, из Еревана в Ростов-на-Дону, стоит дороже на все даты. Невозвратный билет без включенного багажа, но с 10 кг ручной клади, обойдется пассажиру в 3978 рублей, а за билет с багажом придется выложить 8643 рубля.
Напомним, «Азимут» начинает летать из Ростова-на-Дону в Ереван с 1 октября по понедельникам, средам и воскресеньям. Вылет из аэропорта Платов назначен на 7:35, посадка в столице Армении — на 10.05. Обратно самолет отправится в 15:15 и сядет на донской земле в 15:50 (для каждого аэропорта время местное). Перелеты будут выполняться на лайнерах «Сухой Суперджет 100» SSJ100-95LR увеличенной дальности полета. Добраться в Ереван сейчас можно также на самолете «Уральских авиалиний»