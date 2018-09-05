Ростовчане могут улететь в Ереван за 790 рублей

Ростовчане смогут улететь в столицу Армении в октябре всего за 790 рублей. Промо-тариф на перелет предлагает базовый перевозчик аэропорта Платов, авиакомпания «Азимут» и доступен он на три даты — 15, 22 и 24 октября. За такую стоимость можно приобрести невозвратный билет без включенного багажа, однако с ручной кладью до 10 кг. Стоимость аналогичного билета на другие даты начинается — 3085 рублей, за билет с багажом придется заплатить 5455 рублей.

Интересно, что при этом обратный билет, из Еревана в Ростов-на-Дону, стоит дороже на все даты. Невозвратный билет без включенного багажа, но с 10 кг ручной клади, обойдется пассажиру в 3978 рублей, а за билет с багажом придется выложить 8643 рубля.