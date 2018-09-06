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Международный аэропорт Ульяновск имени Карамзина открылся после реконструкции
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Международный аэропорт Ульяновск имени Карамзина открылся после реконструкции 

ТАСС + ещё 1 2 часа назад
Фото: АиФ – Ульяновск
УЛЬЯНОВСК, 6 сентября. /ТАСС/. Международный аэропорт Ульяновск имени Н. М. Карамзина в четверг принял первый самолет после реконструкции, которая началась в 2015 году. Теперь он будет осуществлять перевозку пассажиров из Ульяновска не только в города России, но со следующего года начнутся рейсы в Европу и Азию, сообщил на церемонии открытия губернатор Ульяновской области Сергей Морозов.
"Мы возобновим полеты из аэропорта в Москву, Санкт-Петербург, Екатеринбург, Саратов, Пермь, Нижний Новгород, Уфу, Минеральные Воды, Симферополь, Сочи и ряд других городов РФ. Со следующего года мы начинаем летать в Европу и Азию", — сказал он.
Губернатор добавил, что рейсы будут осуществлять авиакомпании UTair, Red Wings, «Руслайн», «Северный ветер», "Аэрофлот" и другие. Первым модернизированная взлетно-посадочная полоса приняла технический рейс самолета Ил-76МД. «Это уникальный самолет, который производит город Ульяновск», — сказал Морозов.
Председатель заксобрания региона Анатолий Бакаев на церемонии отметил, что открытие аэропорта стало лучшим подарком для губернатора Ульяновской области, который сегодня празднует день рождения.
Ранее сообщалось, что реконструированный аэродром Баратаевка (Ульяновск) получил разрешение на ввод в эксплуатацию. По данным пресс-службы Федерального агентства воздушного транспорта, теперь аэродром может принимать все типы воздушных судов. В рамках модернизации были реконструированы взлетно-посадочная полоса, рулежные дорожки, перроны, системы светосигнального оборудования. Реконструкция аэродрома проводилась в рамках федеральной целевой программы «Развитие транспортной системы России (2010-2021 годы)».
Аэропорт Ульяновск (Баратаевка) имени Н. М. Карамзина расположен в 9 км от Ульяновска, рядом с поселком Баратаевка. На время реконструкции рейсы были переведены в аэропорт Ульяновск-Восточный. Завершить реконструкцию стоимостью 1,5 млрд рублей предполагалось к концу 2016 года, но сроки не раз переносились.
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