Международный аэропорт Ульяновск имени Карамзина открылся после реконструкции

Санкт-Петербург, Екатеринбург, Саратов, "Мы возобновим полеты из аэропорта в Москву Пермь , Нижний Новгород, Уфу , Минеральные Воды, Симферополь Сочи и ряд других городов РФ. Со следующего года мы начинаем летать в Европу и Азию", — сказал он.

Председатель заксобрания региона Анатолий Бакаев на церемонии отметил, что открытие аэропорта стало лучшим подарком для губернатора Ульяновской области, который сегодня празднует день рождения.

Ранее сообщалось, что реконструированный аэродром Баратаевка (Ульяновск) получил разрешение на ввод в эксплуатацию. По данным пресс-службы Федерального агентства воздушного транспорта, теперь аэродром может принимать все типы воздушных судов. В рамках модернизации были реконструированы взлетно-посадочная полоса, рулежные дорожки, перроны, системы светосигнального оборудования. Реконструкция аэродрома проводилась в рамках федеральной целевой программы «Развитие транспортной системы России (2010-2021 годы)».

Аэропорт Ульяновск (Баратаевка) имени Н. М. Карамзина расположен в 9 км от Ульяновска, рядом с поселком Баратаевка. На время реконструкции рейсы были переведены в аэропорт Ульяновск-Восточный. Завершить реконструкцию стоимостью 1,5 млрд рублей предполагалось к концу 2016 года, но сроки не раз переносились.