Китайские туристы потратили в России в 50 раз больше в этом году

России с помощью платежной системы можно расплатиться преимущественно в Москве, Санкт-Петербурге, а также во Владивостоке.

По информации китайских туроператоров, их клиенты тратили на поездку в Россию в этом году от 60 тысяч до 100 тысяч юаней (569 тысяч — 950 тысяч рублей). При этом, согласно предварительным данным, матчи ЧМ посетили более 100 тысяч туристов из Поднебесной.

Россия — на первом месте по динамике трат, далее идут Люксембург (39-кратный рост) и Швейцария (рост в 18 раз).