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Китайские туристы потратили в России в 50 раз больше в этом году
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Китайские туристы потратили в России в 50 раз больше в этом году 

Российская Газета + ещё 2 5 сентября 2018
Фото: Российская Газета
Согласно отчету Alibaba Group Holding, которая управляет платежной платформой Alipay, бум расходов китайских туристов связан с прошедшим чемпионатом мира по футболу. Эти данные приводит Ассоциация туроператоров России (АТОР) .
В России с помощью платежной системы можно расплатиться преимущественно в Москве, Санкт-Петербурге, а также во Владивостоке.
По информации китайских туроператоров, их клиенты тратили на поездку в Россию в этом году от 60 тысяч до 100 тысяч юаней (569 тысяч — 950 тысяч рублей). При этом, согласно предварительным данным, матчи ЧМ посетили более 100 тысяч туристов из Поднебесной.
Россия — на первом месте по динамике трат, далее идут Люксембург (39-кратный рост) и Швейцария (рост в 18 раз).
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