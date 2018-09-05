Китайские туристы потратили в России в 50 раз больше в этом году 

Согласно отчету Alibaba Group Holding, которая управляет платежной платформой Alipay, бум расходов китайских туристов связан с прошедшим чемпионатом мира по футболу. Эти данные приводит Ассоциация туроператоров России (АТОР) .
В России с помощью платежной системы можно расплатиться преимущественно в Москве, Санкт-Петербурге, а также во Владивостоке.
По информации китайских туроператоров, их клиенты тратили на поездку в Россию в этом году от 60 тысяч до 100 тысяч юаней (569 тысяч — 950 тысяч рублей). При этом, согласно предварительным данным, матчи ЧМ посетили более 100 тысяч туристов из Поднебесной.
Россия — на первом месте по динамике трат, далее идут Люксембург (39-кратный рост) и Швейцария (рост в 18 раз).