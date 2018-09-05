СМИ: Россия стала приоритетным рынком для корейских авиакомпаний

Как видно, подобное сотрудничество выгодно обеим авиакомпаниям. «Благодаря этому сотрудничеству наши клиенты получили возможность летать в Хабаровск и Южно-Сахалинск, что серьезно расширило карту наших маршрутов на Дальнем Востоке России », — цитирует «Мэиль Ильбо» слова представителя Korean Air.

Очень активно осваивают российское направление и южнокорейские компании лоукостеры, которые успешно конкурируют с крупными авиакомпаниями. В компании Jeju Air заявили, что очень довольны открытию линии Инчхон — Владивосток, которая начала действовать с сентября прошлого года. Загруженность рейсов составляет 80-90 процентов.

По словам представителей турбизнеса, Владивосток пользуется большой популярностью среди молодых корейцев в возрасте от 20 до 40 лет. «Для них это возможность оказаться уже через два-три часа полета в своего рода Европе, городе с европейской архитектурой и традициями. Учитывая наши недлинные отпуска, это хороший вариант для отдыха на пару дней», — пояснил один из корейских специалистов. По информации компании Eastar Jet, рейс Инчхон — Владивосток является одним из наиболее популярных, его средняя загруженность составляет 87 процентов.

Те лоукостеры, которые не сразу увидели потенциал российского направления, пытаются наверстать его сейчас. Южнокорейская компания T’way Airlines с апреля начала полеты по маршруту Тэгу — Владивосток, а с июля ее лайнеры курсируют между Пусаном и Владивостоком.

С августа опять же маршрут Пусан — Владивосток стал доступен и для клиентов Air Busan. Лайнеры этого лоукостера летают туда три раза в неделю.

"Насколько можно судить, наши лоукостеры выбрали в первую очередь Владивосток в качестве наиболее перспективного российского направления… Думаю, что на очереди будут и другие города РФ. Все это ведет в росту конкуренции между авиаперевозчиками, от чего выигрывают пассажиры, в том числе и в виде снижения цен на билеты", — прокомментировал ситуацию чиновник в министерстве транспорта Кореи.