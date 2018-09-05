«Аэрофлот» продолжит немножко летать в Хабаровск

Часть рейсов перевозчика действительно передадут дочерней «России», но о полной отмене перелетов «Аэрофлота» речи не идет. В Хабаровск будут осуществлять перевозки пассажиров обе авиакомпании, объяснила зампред Госдумы.

По ее словам, в следующем году планируется увеличить количество билетов по «плоскому» тарифу на 12%. Перелеты «Россией» будут стоить 22 000 рублей «туда-обратно», а перелеты «Аэрофлотом» — 25 000 рублей.

Депутат Госдумы отметила, что обсудила этот вопрос с руководством «Аэрофлота». Обе авиакомпании обещают обеспечить высокое качество обслуживания и комфорт пассажиров на своих лайнерах.

Питание для рейсов «России» будет производиться той же компанией, что и для «Аэрофлота», а борты «России» будут поэтапно оснащены видеосистемами.