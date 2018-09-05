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«Аэрофлот» продолжит немножко летать в Хабаровск
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«Аэрофлот» продолжит немножко летать в Хабаровск 

Хабаровский край сегодня 5 сентября 2018
Фото: Хабаровский край сегодня
«Аэрофлот» продолжит летать в Хабаровск, заявила вице-спикер Госдумы Ирина Яровая на встрече с депутатами региона, сообщает ИА «Хабаровский край сегодня» со ссылкой на официальный сайт «Единой России».
Часть рейсов перевозчика действительно передадут дочерней «России», но о полной отмене перелетов «Аэрофлота» речи не идет. В Хабаровск будут осуществлять перевозки пассажиров обе авиакомпании, объяснила зампред Госдумы.
По ее словам, в следующем году планируется увеличить количество билетов по «плоскому» тарифу на 12%. Перелеты «Россией» будут стоить 22 000 рублей «туда-обратно», а перелеты «Аэрофлотом» — 25 000 рублей.
Депутат Госдумы отметила, что обсудила этот вопрос с руководством «Аэрофлота». Обе авиакомпании обещают обеспечить высокое качество обслуживания и комфорт пассажиров на своих лайнерах.
Питание для рейсов «России» будет производиться той же компанией, что и для «Аэрофлота», а борты «России» будут поэтапно оснащены видеосистемами.
С 15 октября, как сообщалось ранее, рейсы «России» будут переведены в аэропорт «Шереметьево».
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