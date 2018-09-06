Названа причина экстренной посадки самолета Кемерово — Москва

Такие результаты показала проверка Московской межрегиональной транспортной прокуратуры.

Утром 6 сентября Boeing-737 авиакомпании «Аэрофлот» , выполнявший рейс Кемерово — Москва, совершил посадку в Новосибирске. В результате инцидента никто не пострадал.

Отмечается, что поскольку указанная авиакомпания зарегистрирована в столице, проведение проверки поручено Московскому прокурору по надзору за исполнением законов на воздушном и водном транспорте.