Трещина на лобовом стекле самолета, выполняющего рейс №1451 из Кемерово в Москву, могла стать причиной экстренной посадки в аэропорту Толмачево, сообщает Агентство «Москва».
Такие результаты показала проверка Московской межрегиональной транспортной прокуратуры.
Утром 6 сентября Boeing-737 авиакомпании «Аэрофлот», выполнявший рейс Кемерово — Москва, совершил посадку в Новосибирске. В результате инцидента никто не пострадал.
Отмечается, что поскольку указанная авиакомпания зарегистрирована в столице, проведение проверки поручено Московскому прокурору по надзору за исполнением законов на воздушном и водном транспорте.