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Названа причина экстренной посадки самолета Кемерово — Москва
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На секретной встрече с Путиным в Иране произошла ошибка

Названа причина экстренной посадки самолета Кемерово — Москва 

Москва24 + ещё 20 6 сентября 2018
Фото: Москва24
Трещина на лобовом стекле самолета, выполняющего рейс №1451 из Кемерово в Москву, могла стать причиной экстренной посадки в аэропорту Толмачево, сообщает Агентство «Москва».
Такие результаты показала проверка Московской межрегиональной транспортной прокуратуры.
Утром 6 сентября Boeing-737 авиакомпании «Аэрофлот», выполнявший рейс Кемерово — Москва, совершил посадку в Новосибирске. В результате инцидента никто не пострадал.
Отмечается, что поскольку указанная авиакомпания зарегистрирована в столице, проведение проверки поручено Московскому прокурору по надзору за исполнением законов на воздушном и водном транспорте.
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