Сахалинский «Горный воздух» обновится в октябре

Южно-Сахалинске продолжают работать над тем, чтобы прибывающим сюда туристам было все комфортнее и комфортнее. Популярный курорт «Горный воздух» новый сезон встретит уже в обновленном виде — сейчас достраивается входная группа комплекса: инженеры уже проверяют систему пожарной безопасности, а электрики тестируют освещение.

По словам заместителя директора подрядной организации Вачагана Микаеляна, объект готов на 95 процентов.

«Двухэтажное здание общей площадью 4,7 тысячи квадратных метров включает в себя пункт проката, магазины, кафе, кассовую зону, мастерскую, санузлы, лифт, камеру хранения с индивидуальными ячейками, а также зал с детской игровой зоной. В здании созданы необходимые условия для маломобильных граждан — будут работать три подъемника», — отметил Микаелян.

Кроме того, в комплексе появились новые дороги и две стоянки для машин на 150 и на 250 мест. Протяженность дороги 2,4 километра, а ширина — 6 метров. В начале ноября ее введут в эксплуатацию.

Напомним, спортивно-туристический комплекс «Горный воздух» на горе Большевик является центром одноименной территории опережающего социально-экономического развития. Уже сегодня здесь создана самая большая зона катания на Дальнем Востоке. Она включает в себя 16 трасс разного уровня сложности. Ежегодно курорт посещают более 95 тысяч туристов. На сахалинских склонах проходят крупные соревнования, в том числе и мирового уровня.

Фото — правительство Сахалинской области