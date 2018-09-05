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Сахалинский «Горный воздух» обновится в октябре
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Сахалинский «Горный воздух» обновится в октябре 

РИА «ФедералПресс» + ещё 1 5 сентября 2018
Фото: РИА "ФедералПресс"
В Южно-Сахалинске продолжают работать над тем, чтобы прибывающим сюда туристам было все комфортнее и комфортнее. Популярный курорт «Горный воздух» новый сезон встретит уже в обновленном виде — сейчас достраивается входная группа комплекса: инженеры уже проверяют систему пожарной безопасности, а электрики тестируют освещение.
По словам заместителя директора подрядной организации Вачагана Микаеляна, объект готов на 95 процентов.
«Двухэтажное здание общей площадью 4,7 тысячи квадратных метров включает в себя пункт проката, магазины, кафе, кассовую зону, мастерскую, санузлы, лифт, камеру хранения с индивидуальными ячейками, а также зал с детской игровой зоной. В здании созданы необходимые условия для маломобильных граждан — будут работать три подъемника», — отметил Микаелян.
Кроме того, в комплексе появились новые дороги и две стоянки для машин на 150 и на 250 мест. Протяженность дороги 2,4 километра, а ширина — 6 метров. В начале ноября ее введут в эксплуатацию.
Напомним, спортивно-туристический комплекс «Горный воздух» на горе Большевик является центром одноименной территории опережающего социально-экономического развития. Уже сегодня здесь создана самая большая зона катания на Дальнем Востоке. Она включает в себя 16 трасс разного уровня сложности. Ежегодно курорт посещают более 95 тысяч туристов. На сахалинских склонах проходят крупные соревнования, в том числе и мирового уровня.
Фото — правительство Сахалинской области
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