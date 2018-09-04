Сегодня в Саратове отменили вечерние рейсы трамваев №9 и №10

Сегодня вечером в Саратове не будут ходить дежурные трамваи некоторых маршрутов. Об измении в расписании проинформировали администраторы сообщества «Трамваи и троллейбусы Саратова».

В частности, по маршруту №9 отменяются рейсы:

-от Детского парка через Мирный переулок в 22:25, 22:43, 23:35;

-от 1-го Просяного проезда в 21:55, 23:05, 23:20.

По маршруту №10 отменяются рейсы:

-от Детского парка через Мирный переулок в 21:50;

-от Октябрьского посёлка в 22:15.

Изменения касаются только сегодняшнего вечера, с завтрашнего дня планируется восстановить движение по привычному расписанию. О причинах отмены рейсов не сообщается.