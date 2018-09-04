Росавиация разрешила авиакомпаниям РФ нанять 210 иностранных пилотов 

МОСКВА, 4 сентября. /ТАСС/. Росавиация разрешила российским авиакомпаниям нанять 210 иностранцев на должность командира воздушного судна (КВС), говорится в материалах ведомства.
В частности, авиакомпаниям группы "Аэрофлот" разрешили трудоустройство 120 иностранных КВС, структурам UTair — 35 специалистов, авиакомпаниям Red Wings и «Азимут» — по 10 человек.
Кроме того, грузовой авиаперевозчик AirBridgeCargo сможет нанять 30 КВС, а компания «Авиакон Цитотранс» — 5 командиров.
Российские авиакомпании получили право на наем иностранных пилотов в 2014 году. Квоту между перевозчиками распределяет Росавиация.