Росавиация разрешила авиакомпаниям РФ нанять 210 иностранных пилотов

МОСКВА , 4 сентября. / ТАСС /. Росавиация разрешила российским авиакомпаниям нанять 210 иностранцев на должность командира воздушного судна (КВС), говорится в материалах ведомства.

Кроме того, грузовой авиаперевозчик AirBridgeCargo сможет нанять 30 КВС, а компания «Авиакон Цитотранс» — 5 командиров.

Российские авиакомпании получили право на наем иностранных пилотов в 2014 году. Квоту между перевозчиками распределяет Росавиация.