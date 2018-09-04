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В АТОР прокомментировали возможное введение туристического сбора по всей России
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В АТОР прокомментировали возможное введение туристического сбора по всей России 

Rambler News Service 4 сентября 2018
Введение туристического сбора во всех регионах России возможно после завершения проекта по взиманию курортного сбора, рассказал RNS генеральный директор туристической компании «Вип-Сервис», глава транспортного комитета Ассоциации туроператоров России Дмитрий Горин.
«Сейчас уже действует пилотный проект по курортному сбору. В зависимости от реализации проекта по курортному сбору можно рассматривать и возможность туристического сбора», — сказал он.
В 2017 году Госдума приняла закон о проведении эксперимента по введению курортного сбора в Крыму, а также Алтайском, Краснодарском и Ставропольском краях.
«Реализация проекта по курортному сбору показал поэтапный ввод. Кроме того, регионам позволили взымать сбор до 100 рублей в сутки, но они предпочли меньшие ставки — от 10 до 50 рублей в зависимости от региона», — сказал Горин.
Он напомнил, что во многих странах взимание туристического сбора является стандартной практикой. По его словам, если деньги с этого сбора будут направлены на развитие туристической инфраструктуры.
«Туристический сбор (можно вводить. — RNS), если его обосновать и он будет приносить возможности для развития туристической инфраструктуры», — сказал он.
Сегодня РБК сообщил, что Минкультуры и Минфин рассматривают предложение о наделении регионов правом взимать туристический сбор с 2020 года. На момент публикации ведомства не ответили на запросы RNS о планах по введению сбора.
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