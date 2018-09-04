В АТОР прокомментировали возможное введение туристического сбора по всей России 

Введение туристического сбора во всех регионах России возможно после завершения проекта по взиманию курортного сбора, рассказал RNS генеральный директор туристической компании «Вип-Сервис», глава транспортного комитета Ассоциации туроператоров России Дмитрий Горин.
«Сейчас уже действует пилотный проект по курортному сбору. В зависимости от реализации проекта по курортному сбору можно рассматривать и возможность туристического сбора», — сказал он.
В 2017 году Госдума приняла закон о проведении эксперимента по введению курортного сбора в Крыму, а также Алтайском, Краснодарском и Ставропольском краях.
«Реализация проекта по курортному сбору показал поэтапный ввод. Кроме того, регионам позволили взымать сбор до 100 рублей в сутки, но они предпочли меньшие ставки — от 10 до 50 рублей в зависимости от региона», — сказал Горин.
Он напомнил, что во многих странах взимание туристического сбора является стандартной практикой. По его словам, если деньги с этого сбора будут направлены на развитие туристической инфраструктуры.
«Туристический сбор (можно вводить. — RNS), если его обосновать и он будет приносить возможности для развития туристической инфраструктуры», — сказал он.
Сегодня РБК сообщил, что Минкультуры и Минфин рассматривают предложение о наделении регионов правом взимать туристический сбор с 2020 года. На момент публикации ведомства не ответили на запросы RNS о планах по введению сбора.