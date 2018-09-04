В АТОР прокомментировали возможное введение туристического сбора по всей России

«Сейчас уже действует пилотный проект по курортному сбору. В зависимости от реализации проекта по курортному сбору можно рассматривать и возможность туристического сбора», — сказал он.

В 2017 году Госдума приняла закон о проведении эксперимента по введению курортного сбора в Крыму, а также Алтайском, Краснодарском и Ставропольском краях.

«Реализация проекта по курортному сбору показал поэтапный ввод. Кроме того, регионам позволили взымать сбор до 100 рублей в сутки, но они предпочли меньшие ставки — от 10 до 50 рублей в зависимости от региона», — сказал Горин.

Он напомнил, что во многих странах взимание туристического сбора является стандартной практикой. По его словам, если деньги с этого сбора будут направлены на развитие туристической инфраструктуры.

«Туристический сбор (можно вводить. — RNS), если его обосновать и он будет приносить возможности для развития туристической инфраструктуры», — сказал он.