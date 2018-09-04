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Прямой авиарейс в октябре снова свяжет столицу Кабардино-Балкарии с Санкт-Петербургом
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Прямой авиарейс в октябре снова свяжет столицу Кабардино-Балкарии с Санкт-Петербургом 

ТАСС + ещё 1 4 сентября 2018
НАЛЬЧИК, 4 сентября. /ТАСС/. Прямое авиасообщение города Нальчика (Кабардино-Балкария) с Санкт-Петербургом возобновится в октябре, рейсы будет выполнять российская авиакомпания Nordwind Airlines, сообщил ТАСС во вторник менеджер по авиационному маркетингу аэропорта Нальчик Ислам Шомахов.
"С 30 октября авиакомпания Nordwind airlines совместно с PegasFly открывают регулярные рейсы по маршруту Нальчик — Санкт-Петербург. Полеты будут выполняться два раза в неделю по вторникам и субботам на комфортабельных самолетах Embraer-190 в компоновке 110 кресел", — сказал Шомахов.
По его словам, ранее прямой рейс из столицы Кабардино-Балкарии в Санкт-Петербург выполняла авиакомпания «Победа», которая в апреле прекратила полеты в аэропорт Нальчика.
"Это направление было не менее востребованным, чем Москва, воздушные суда регулярно загружались до 100%. Сейчас рейс будет два раза в неделю, мы посмотрим пассажиропоток и в ближайшем будущем, возможно, будем увеличивать [количество рейсов]", — пояснил собеседник агентства.
Он также отметил, что с 28 октября "Аэрофлот" и Nordwind открывают рейсы из Нальчика в Москву (Шереметьево), кроме того, в ближайшее время планируется возобновить рейсы в Стамбул.
ТАСС: последние новости
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