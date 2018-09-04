Прямой авиарейс в октябре снова свяжет столицу Кабардино-Балкарии с Санкт-Петербургом

НАЛЬЧИК , 4 сентября. / ТАСС /. Прямое авиасообщение города Нальчика ( Кабардино-Балкария ) с Санкт-Петербургом возобновится в октябре, рейсы будет выполнять российская авиакомпания Nordwind Airlines, сообщил ТАСС во вторник менеджер по авиационному маркетингу аэропорта Нальчик Ислам Шомахов.

"С 30 октября авиакомпания Nordwind airlines совместно с PegasFly открывают регулярные рейсы по маршруту Нальчик — Санкт-Петербург. Полеты будут выполняться два раза в неделю по вторникам и субботам на комфортабельных самолетах Embraer-190 в компоновке 110 кресел", — сказал Шомахов.

По его словам, ранее прямой рейс из столицы Кабардино-Балкарии в Санкт-Петербург выполняла авиакомпания «Победа» , которая в апреле прекратила полеты в аэропорт Нальчика.

"Это направление было не менее востребованным, чем Москва, воздушные суда регулярно загружались до 100%. Сейчас рейс будет два раза в неделю, мы посмотрим пассажиропоток и в ближайшем будущем, возможно, будем увеличивать [количество рейсов]", — пояснил собеседник агентства.