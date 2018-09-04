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В правительстве России обсуждают добавление туристического сбора в Налоговый кодекс
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В правительстве России обсуждают добавление туристического сбора в Налоговый кодекс 

ИА Синьхуа + ещё 1 4 сентября 2018
Фото: Реальное время
Санкт-Петербург, 4 сентября /Синьхуа/ — В правительстве России обсуждают включение туристического сбора в Налоговый кодекс РФ, тестирование этой идеи может начаться в Санкт-Петербурге.
По сообщению агентства Росбалт, с инициативой введения подобного сбора губернатор Санкт-Петербурга Георгий Полтавченко выступил в 2017 году. Если проект будет реализован, то с 2020 года регионы получат право взимать в бюджет до 2 проц от цены проживания туриста.
С мая 2018 года в четырех регионах России тестируется введение курортного сбора, составляющего до 50 рублей в сутки. —0—
ИА Синьхуа: последние новости
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