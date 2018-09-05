Роспотребнадзор дал рекомендации клиентам компании «Натали Турс» 

Основанием для выплаты страхового возмещения является факт причинения туристу реального ущерба по причине неисполнения туроператором своих обязательств по договору. В данном случае датой страхового случая считается день принятия Ростуризмом решения об исключении туроператора из реестра, то есть минувший понедельник, 3 сентября.
Для получения возмещения необходимо обратиться в "Ингосстрах" с письменным требованием о выплате. В нем должны быть контактные данные туриста; дата выдачи, срок действия и иные реквизиты документа, представленного в качестве финансового обеспечения ответственности туроператора; номер договора о реализации туристского продукта с датой его заключения; наименование туроператора, информация об обстоятельствах, свидетельствующих о неоказании услуг, размер реального ущерба, банковские реквизиты для перечисления средств возмещения. Также туристам, самостоятельно приобретающим билеты для возвращения и/или оплачивающим проживание в отеле, нужно сохранять документы об оплате.
Более подробную информацию можно узнать на официальных сайтах Ростуризма, Роспотребнадзора (включая телефонные консультации по «горячим» линиям региональных отделений ведомства).