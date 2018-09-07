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Более 4,2 тысяч клиентов «Натали Турс» обратились к страховщику
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Более 4,2 тысяч клиентов «Натали Турс» обратились к страховщику 

РИА Новости + ещё 53 5 часов назад
Фото: РИА Новости
МОСКВА, 7 сен — РИА Новости. Более 4,2 тысяч заявлений поступило от клиентов прекратившей свою деятельность «Натали Турс» в компанию «Ингосстрах» за первые три дня после объявления о начале приема документов, сообщает TourDom.ru.
В страховой компании рассказали, что обращения находятся в стадии рассмотрения, и отказов в возмещении на данный момент не зарегистрировано. Часть заявлений была подана с неполным пакетом документов, их приходится запрашивать дополнительно.
Ясность относительно сумм выплат появится только после того, как страховщик завершит прием документов от всех пострадавших клиентов «Натали Турс».
Однако наблюдатели предполагают, что вряд ли туристы, оставшиеся без отдыха, смогут вернуть хотя бы половину стоимости туров. В общей сложности юрлица «Натали Турс», исключенные из реестра, были застрахованы на 100,5 миллионов рублей. При этом объём неисполненных обязательств туроператора, по данным Ростуризма, превышает 1,5 миллиарда руб. После того, как сумма фингарантий будет исчерпана, пострадавшие получат возможность обратиться в «Турпомощь». Однако в фонде персональной ответственности «Натали Турс» есть только шесть миллионов рублей.
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