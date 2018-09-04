В Лазаревском районе Сочи до 2030 года создадут центр спортивной рыбалки

СОЧИ , 4 сентября. / ТАСС /. Центр спортивной рыбалки, причал и стоянку на 250 яхт создадут в Лазаревском районе Сочи до 2030 года, сообщила во вторник пресс-служба мэрии города.

"В Якорной Щели (поселок в Лазаревском районе в черте Большого Сочи — прим. ТАСС) планируется восстановить одноименный санаторий, реконструировать причал и создать центр спортивной рыбалки. Из обсуждаемых сегодня проектов на территории района можно выделить… создание современной марины на 250 яхт", — говорится в сообщении.

Стратегию развития Лазаревского района до 2030 года представили 4 сентября в администрации Сочи.

Основу экономики Лазаревского района составляет курортная индустрия. На побережье расположено большое количество санаториев, пансионатов и мини-гостиниц. «Ожидается, что продвижение Сочи под брендом экологически чистого, уникального климатического курорта, позволит привлечь дополнительный приток туристов, а также задействовать инвестиции от хозяйствующих субъектов, ориентированных на сохранение окружающей среды», — добавили в пресс-службе.

Краснодарский край является одним из основных туристических регионов России. В 2017 году Кубань посетили около 16 млн туристов, в 2018 году турпоток прогнозируется на уровне 16,2 млн человек.