В России может появиться «гостевой» сбор

Правительство РФ обсуждает включение в Налоговый кодекс туристического сбора по всей стране. Российские регионы могут получить право вводить на своей территории аналог курортного сбора, который составит 1-2% от стоимости проживания. Соответствующее предложение рассматривают Минфин Минкультуры . Об этом сообщили РБК в министерствах.

Пилотный проект так называемого гостевого сбора может быть реализован в Петербурге , а в 2020 году эта практика может распространиться и на другие регионы.

В Минкультуры агентству сообщили, что получили предложения о введении «гостевого» сбора. Предложения «находятся на стадии рассмотрения и требуют более детальной проработки», уточнили в ведомстве.

В Минфине рассказали, что по поручению правительства рассмотрели предложение губернатора Петербурга о проведении эксперимента по введению сбора, который дублирует уже действующий курортный сбор, и этот опыт необходимо учитывать.

«С учетом решения правительства внести в Налоговый кодекс платежи, имеющие по своей природе налоговый характер, вопрос о расширении практики сбора стоит рассматривать в рамках налогового законодательства, предоставив максимальную свободу регионам», — уточнили в министерстве. Свою позицию ведомство внесло в правительство. При этом любые изменения, внесенные в Налоговый кодекс сейчас, могут вступить в силу не ранее 2020 года, отметил представитель Минфина.