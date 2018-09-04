«Он будет, не переживайте»: в Нижнем Новгороде задержали неисправный самолет до Ростова

О том, что пассажиры не могут улететь в течение нескольких часов из Нижнего Новгорода в Ростов-на-Дону сообщает «В городе N».

Первоначально вылет был запланирован в 11:20, но что-то пошло не так после запуска двигателей.

— То гасили свет, то включали кондиционер, то открывали и закрывали двери, — написала пассажирка. — Нам сказали, чтобы мы оставались на своих местах, что нужна перезагрузка компьютера

Позже пилот сообщил нижегородцам и ростовчанам, что самолет неисправен и вылета не будет — люди вернулись на территорию аэропорта Стригино. Им выдали бутылки с водой и боксы с обедом.

Позже пассажирам сказали, что из Ростова отправлен другой самолёт, который заберет их и вылетит из Нижнего Новгорода приблизительно в 15:00. После этого время вылета сместилось на 16:40, а затем на 17:00. Сейчас во времени отправления рейса стоит 18:20.

Мы связались с пресс-службой аэропорта Стригино — нам подтвердили факт задержки.

Затем мы связались с пресс-службой авиакомпании «Азимут», поскольку это их рейс.

— Он будет, не переживайте, — заверила нас представительница «Азимута». — Задержка по техническим причинам. Вылет планируется в 18:30 по московскому времени — это оперативная информация, полученная мною в центре управления полётами. Этот рейс ожидают 90 пассажиров.

О точном количестве среди пассажиров нижегородцев и ростовчан информации получить не удалось — представительница авиакомпании пояснила, что при оформлении билетов указывается лишь номер паспорта и дата рождения.