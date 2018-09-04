Пассажиры «Ласточек» совершили 3 сентября рекордное число поездок на участке Москва-Крюково — 33,5 тыс.

Рекордное число поездок — 33,5 тыс. — совершили пассажиры на скоростных поездах «Ласточка» на участке Москва-Крюково 3 сентября 2018 г. — 33,5 тыс., сообщили в пресс-службе Московско-Тверской пригородной пассажирской компании (МТППК).

«В понедельник, 3 сентября, «Ласточки» МТППК установили рекорд суточной перевозки пассажиров на участке Москва-Крюково. В течение дня скоростными поездами воспользовались более 33,5 тыс. пассажиров — это на 4 тыс. больше, чем за аналогичный день в прошлом году», — говорится в сообщении.

Уточняется, что 3 сентября доля пассажиров, перевезенных «Ласточками», составила более 25% от всего объема перевозок на участке Москва-Крюково.