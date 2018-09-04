Рекордное число поездок — 33,5 тыс. — совершили пассажиры на скоростных поездах «Ласточка» на участке Москва-Крюково 3 сентября 2018 г. — 33,5 тыс., сообщили в пресс-службе Московско-Тверской пригородной пассажирской компании (МТППК).
«В понедельник, 3 сентября, «Ласточки» МТППК установили рекорд суточной перевозки пассажиров на участке Москва-Крюково. В течение дня скоростными поездами воспользовались более 33,5 тыс. пассажиров — это на 4 тыс. больше, чем за аналогичный день в прошлом году», — говорится в сообщении.
Уточняется, что 3 сентября доля пассажиров, перевезенных «Ласточками», составила более 25% от всего объема перевозок на участке Москва-Крюково.
«Пассажиропоток в «Ласточках» постоянно растет — сразу несколько рекордных показателей было зафиксировано в последнюю неделю 2017 г. Однако даже тогда «Ласточкам» не удавалось перевезти на участке Москва-Крюково более 29,5 тыс. человек. В первой половине 2018 г. скоростные поезда преодолели планку в 31 тыс., и вот теперь, в первый день нового учебного года, «Ласточками» воспользовались более 33,5 тыс. пассажиров», — цитирует пресс-служба генерального директора АО «МТ ППК» Олега Федотова.