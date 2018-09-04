В Свердловской области объявлен конкурс в сфере гостеприимства «Уральская звезда — 2018»

Свердловской области в четвертый раз выберут лучших отельеров региона. Премия в сфере гостеприимства «Уральская звезда — 2018» достанется победителям в девяти конкурсных номинациях. В состязании примут участие только категорированные средства размещения. Победитель в каждой номинации будет определен опросным голосованием, оценками членов жюри конкурса, а также потребительской оценкой в системах онлайн-бронирования: Booking.comи TripAdvisor.com. Торжественное награждение призеров состоится в декабре текущего года.

Отметим, что конкурс, организованный министерством инвестиций и развития Свердловской области, Центром развития туризма региона и некоммерческим партнерством «Клуб отельеров», направлен на повышение уровня сервиса в наших отелях и подготовки сферы гостеприимства к приему гостей крупных международных событий, которые проводятся в Свердловской области. Такую задачу поставил губернатор Евгений Куйвашев

В этом году в конкурсе «Уральская звезда» появились новые номинации — «лучший MICE-отель», «лучший отель в городах Свердловской области с населением до 400 000 человек», «лучший отель в категориях хостелы — мини-отели». Как пояснила директор Центра развития туризма Свердловской области Эльмира Туканова, «в уральских муниципалитетах появляются новые отели и нам очень важно, чтобы они были представлены в отдельной конкурсной номинации. Также мы неслучайно выделили MICE-отели — гостиницы, которые принимают участников деловых мероприятий различного формата. Свердловская область — один из российских лидеров в сфере делового туризма, поэтому необходимо поддерживать это направление комплексно, как расширением деловых мероприятий и конгрессно-выставочных площадей, так и развитием соответствующего сегмента сферы гостеприимства».

Как сообщили организаторы, конкурсные заявки принимаются с 3 по 30 сентября 2018 года, а конкурсные материалы — до 30 октября на электронную почту premia@gotoural.com. Положение о конкурсе размещено на сайте конкурса

Отметим, в прошлом году в состязании приняли участие 100 отелей самых различных категорий из Екатеринбурга и других муниципалитетов Свердловской области — Нижнего Тагила, Каменска — Уральского, Нижних Серег, Артемовского, Полевского, Сысерти, Качканара, Арамили. Напомним, сегодня на Среднем Урале области гостей принимают 325 классифицированных средств размещения с общим номерным фондом более 10 тысяч номеров.