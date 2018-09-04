В аэропорту «Владикавказ» модернизируют системы обеспечения безопасности

В аэропорту «Владикавказ» идет реконструкция, сообщает издание gradus-pro.

Новый собственник главной воздушной гавани Северной Осетии , компания «Новапорт», решил полностью обновить системы обеспечения транспортной и пожарной безопасности аэропорта. В настоящий момент работы по установке оборудования завершены на 80%.

Кроме того, будет значительно расширена площадь аэровокзального комплекса, будут дополнительно установлены стойки регистрации. Эти меры позволят увеличить пассажиропоток и число принимаемых аэропортом рейсов.