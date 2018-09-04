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В США сотрудник авиакомпании угнал самолет из аэропорта Сиэтла и потерпел крушение
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В США сотрудник авиакомпании угнал самолет из аэропорта Сиэтла и потерпел крушение 

ProComp.info 54 минуты назад
11 августа — Прокомпинфо. Сотрудник авиакомпании угнал самолет в Международном аэропорту Сиэтла-Такомы в пятницу и был преследован двумя военными самолетами. Вскоре после этого он потерпел крушение на острове в Пьюджет-Саунд. Не было никаких указаний на то, что инцидент был террористическим актом, сообщил департамент шерифа округа Пирс в Twitter. Пассажиров на борту не было, и нормальная работа на аэродроме возобновилась, говорится в Twitter аэропорта. 29-летний пилот был склонен к суициду и действовал в одиночку. Шериф заявил, что он, вероятно, погиб в аварии. Авиакомпания «Аляска» заявила, что ей известно о несанкционированном взлете двухмоторного турбовинтового самолета Q400, эксплуатируемого авиакомпанией Horizon Air. Два истребителя F-15 преследовали самолет, но не участвовали в крушении, сообщает KIRO7. Турбовинтовой самолет Bombardier Q400 предназначен для полетов на более короткие расстояния и может вмещать 76 пассажиров, говорится на сайте Alaska Air.
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