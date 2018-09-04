Имущество авиакомпании «Донавиа» продают?

Компания «Донавиа» прекратила полёты ещё в 2016 году. А что теперь происходит с оставшимся имуществом авиаперевозчика?

Г. Березуцкая

Компанию «Донавиа» признали банкротом в прошлом году по иску ПАО «Аэрофлот — Российские авиалинии».

Торги назначены на 3 октября, с молотка пойдут 145 лотов.

Это оборудование, запчасти, инструмент для обслуживания самолётов, цеха, легковые и грузовые автомобили.

Земельный участок 30 соток на пр. Шолохова — самый дорогой лот, он оценивается в 1,2 млрд рублей. Ранее авиакомпания «Донавиа» выполняла регулярные и чартерные авиаперевозки пассажиров, грузов и почты из аэропортов Ростова-на-Дону, Москвы, Минеральных Вод, Сочи, Краснодара в города России и зарубежных стран.