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Имущество авиакомпании «Донавиа» продают?
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Имущество авиакомпании «Донавиа» продают? 

АиФ Ростов 4 сентября 2018
Фото: АиФ Ростов
Компания «Донавиа» прекратила полёты ещё в 2016 году. А что теперь происходит с оставшимся имуществом авиаперевозчика?
Г. Березуцкая
Компанию «Донавиа» признали банкротом в прошлом году по иску ПАО «Аэрофлот — Российские авиалинии».
Торги назначены на 3 октября, с молотка пойдут 145 лотов.
Это оборудование, запчасти, инструмент для обслуживания самолётов, цеха, легковые и грузовые автомобили.
Земельный участок 30 соток на пр. Шолохова — самый дорогой лот, он оценивается в 1,2 млрд рублей. Ранее авиакомпания «Донавиа» выполняла регулярные и чартерные авиаперевозки пассажиров, грузов и почты из аэропортов Ростова-на-Дону, Москвы, Минеральных Вод, Сочи, Краснодара в города России и зарубежных стран.
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