Пассажиры «Домодедова» с начала года чаще всего забывали шарфы, ремни и гаджеты

По итогам восьми месяцев 2018 года аэропорт «Домодедово» определил вещи, которые пассажиры чаще всего оставляют в залах ожидания и на борту самолетов, самыми популярными стали предметы гардероба и гаджеты, говорится в сообщении пресс-службы московского аэропорта.

«На пунктах досмотра пассажиры, как правило, забывают ремни — они составляют около 12% от общего количества найденных вещей. В зонах вылета путешественники чаще оставляют предметы гардероба: шарфы, перчатки и шляпы (20%). На борту воздушного судна в 20% случаев остаются гаджеты: планшеты, телефоны и электронные книги», — говорится в сообщении.

В комнаты невостребованного багажа (КНБ) воздушной гавани ежедневно попадает более 150 личных вещей, забытых путешественниками в аэровокзале или на борту самолета. При этом большую часть из них — 60% — владельцы забирают. Вещи, забытые на борту самолета, хранятся в аэропорту шесть месяцев. Предметы, оставленные на территории аэровокзала, на один месяц оставляют в комнате невостребованного багажа.

«Оригинальные вещи пассажиры забывали во время проведения чемпионата мира по футболу 2018 года. В комнаты невостребованного багажа приносили самовары, сомбреро и самую солидную находку лета — огромный казан для плова», — отмечается в материале.

КНБ находятся в залах прилета внутренних и международных авиалиний. Вещи, забытые на воздушных судах, прибывающих из стран дальнего зарубежья и СНГ, попадают в комнату невостребованного багажа в зале международного прилета.

Все предметы, оставленные пассажирами на борту самолетов, прилетающих из городов России, из стран Таможенного союза ЕАЭС (Казахстан, Белоруссия, Армения, Киргизия), а также все найденные в здании аэровокзала предметы поступают в комнату невостребованного багажа внутренних воздушных линий.

Найденную в аэропорту вещь перед поступлением в КНБ обязательно проверяет служба авиационной безопасности, только после этого она передается на хранение.