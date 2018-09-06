Правительство РФ утвердило тарифы на «единый» билет из Сочи в города Абхазии

Правительство РФ утвердило правила предоставления из федерального бюджета субсидий АНО «Единая транспортная дирекция» на организацию перевозок пассажиров из Росси в Абхазию и обратно. Документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

Согласно правилам, перевозки осуществляются с использованием железнодорожного или воздушного и автомобильного транспорта из городов России до пяти населенных пунктов Абхазии. При этом предусмотрена пересадка на железнодорожном вокзале Адлера или в аэропорту Сочи.

Как сообщает пресс-служба Минтранса РФ, билет из Сочи в город Гагра будет стоить 380 рублей, в Пицунду можно будет добраться за 420 рублей, в Гудауту — за 460 рублей. Проезд из Сочи в Новый Афон обойдется 520 рублей, а в Сухум — 560 рублей.

Перевозки по «единому» билету в Абхазию будут осуществляться до завершения туристического сезона.