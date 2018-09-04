«Пострадавших — сотни»: екатеринбурженка присвоила деньги людей, которых обещала отправить на отдых

В редакцию E1.RU обратилась жительница Екатеринбурга Ольга, которая этим летом не смогла съездить на отдых вместе со своей семьёй, потому что доверилась не тому человеку.

Крым, Москву, По словам женщины, в августе она обратилась к предпринимателю Наталье с просьбой организовать свой отдых. Та говорила, что отправляет клиентов в поездки в Сочи Санкт-Петербург и многие другие города по вполне демократичным ценам — от 12 до 17 тысяч рублей.

— Мы про нее узнали от знакомых, которых она отправляла в мае и июне в Сочи. Естественно, сначала не поверили, что можно практически даром съездить отдохнуть, но она сказала, что у нее как у ИП прямые договоры с отелями в Адлере и Сочи и с перевозчиками и что эти туры продаются как «промо», — рассказала Ольга.

Знакомые Ольги действительно вполне удачно слетали на отдых, но, как оказалось, так везло не всем. Кого-то Наталья действительно отправляла на юг, вернувшиеся туристы рассказывали о ней своим знакомым, и уже их женщина обманывала. В списке жертв предприимчивой женщины оказалась и Ольга с друзьями — всего три семьи, 11 человек. Они планировали поехать в Адлер и обратились к Наталье.

— Она сразу же попросила предоплату, якобы забронировать билеты на самолет, за неделю до вылета срочно попросила оставшуюся, чтобы забронировать отель. Она нас убеждала, что всё хорошо, меняла отели и не говорила точную дату вылета, в результате никуда мы не полетели! Ехать собиралось три семьи, две из которых многодетные, по трое детей, — добавила Ольга.

Одна из семей, которая планировала путешествие, живёт в Кирове. Наталья так долго переносила им дату вылета, что в конечном итоге порекомендовала им добраться своим ходом, на машине. Уже на месте людей якобы ждали номера в отеле.

По факту же семья с тремя детьми в возрасте 5, 7 и 13 лет проделала долгий путь и вынуждена была занимать деньги у родственников, чтобы всё же снять жильё, а в отель они заселиться так и не смогли, потому что там отказались их принимать, как сообщила сама Наталья. Семья Ольги даже не вылетела в Адлер.

— Мы платили за 1,5 месяца, она этими деньгами оплачивала поездки тем, кто поехал раньше, они в свою очередь приезжали и делали ей рекламу. От желающих отбоя не было, как она сама похвасталась, она по 37 человек отправляла в день, — вспомнила обманутая женщина.

Ольга и её знакомые свои деньги назад так и не получили. Наталья не отвечает на звонки, а когда ей напоминают об уголовной ответственности, перечисляет пострадавшим незначительные суммы. За несостоявшийся отдых Ольга с друзьями отдали около 180 тысяч рублей.

— На связь Исаева выходит через раз, после моих 5–8 звонков и СМС пишет, что вопрос по мне решается. Так она всем пострадавшим пишет. После долгой переписки и после того, как я ей сказала, что иду в полицию, перевела мне 5000 рублей десять дней назад, — рассказала Ольга. — Я обзвонила знакомых, которые её рекомендовали, и была неприятно удивлена: пострадавших в июле и августе сотни на несколько миллионов рублей! В Екатеринбурге, в Кирове, в Нижнем Новгороде, в Казани, в Казахстане.

Многие из пострадавших общаются между собой. Десятки людей уже обратились с заявлениями в полицию.

Источник Е1.RU в правоохранительных органах подтвердил, что пострадавших в этом деле несколько, а подозреваемую разыскивают — на звонки она не отвечает. В полиции обещали дать комментарий позже.

Не так давно другие туристы из Екатеринбурга не смогли отправиться в путешествие. Из-за того, что туроператор «Натали Турс» отменил все забронированные туры, пострадали около 2,5 тысяч екатеринбуржцев. После этого Росреестр исключил компанию из числа туроператоров, что поможет обманутым туристам быстрее получить назад свои деньги.

Подписывайтесь на канал E1.RU в Telegram — там мы публикуем самые свежие новости, интервью и истории.