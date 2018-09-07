В Краснодарском крае впервые стартовал студенческий конкурс проектов «Курортный Олимп»

Краснодар . 7 сентября — Новая Кубань. Проводит конкурс министерство курортов, туризма и олимпийского наследия Краснодарского края

Свои проекты по развитию и продвижению курортной, туристической сферы Краснодарского края представят студенты образовательных учреждений. Участвовать в конкурсе может единый автор или группа создателей проекта.

Конкурс предусматривает восемь номинаций, в которых студенты могут попробовать свои силы:

Проект нового туристического маршрута на территории Краснодарского края;

Уникальный туристский продукт для путешествующих по Краснодарскому краю;

Маркетинговая программа (проект) продвижения курортных территорий Краснодарского края;

Брендинг курортной территории и (или) Краснодарского края;

Новые направления развития туризма и курортной сферы Краснодарского края;

Проект в сфере эко-туризма в Краснодарском крае;

Проект организации и проведения событийного мероприятия (как механизм привлечения туристов и продвижения бренда «Курорты Краснодарского края»);

Проект в сфере инклюзивного туризма в Краснодарском крае.

В тройку лидеров будут отобраны работы, обладающие лучшими показателями по следующим критериям: уникальность, экономическая эффективность и реальность воплощения проекта.

Работы принимаются в виде электронной мультимедийной презентации. Дополнительно участники могут направить авторские визуальные элементы.

В состав экспертного жюри войдут представители гостиничного бизнеса, туристических и рекламных компаний, образовательных учреждений и некоммерческих организаций.

Подробная информация о конкурсе размещена на сайте министерства курортов региона.