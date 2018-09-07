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В Краснодарском крае впервые стартовал студенческий конкурс проектов «Курортный Олимп»
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В Краснодарском крае впервые стартовал студенческий конкурс проектов «Курортный Олимп» 

Новая Кубань + ещё 3 6 часов назад
Фото: Новая Кубань
Краснодар. 7 сентября — Новая Кубань. Проводит конкурс министерство курортов, туризма и олимпийского наследия Краснодарского края.
Свои проекты по развитию и продвижению курортной, туристической сферы Краснодарского края представят студенты образовательных учреждений. Участвовать в конкурсе может единый автор или группа создателей проекта.
Конкурс предусматривает восемь номинаций, в которых студенты могут попробовать свои силы:
Проект нового туристического маршрута на территории Краснодарского края;
Уникальный туристский продукт для путешествующих по Краснодарскому краю;
Маркетинговая программа (проект) продвижения курортных территорий Краснодарского края;
Брендинг курортной территории и (или) Краснодарского края;
Новые направления развития туризма и курортной сферы Краснодарского края;
Проект в сфере эко-туризма в Краснодарском крае;
Проект организации и проведения событийного мероприятия (как механизм привлечения туристов и продвижения бренда «Курорты Краснодарского края»);
Проект в сфере инклюзивного туризма в Краснодарском крае.
В тройку лидеров будут отобраны работы, обладающие лучшими показателями по следующим критериям: уникальность, экономическая эффективность и реальность воплощения проекта.
Работы принимаются в виде электронной мультимедийной презентации. Дополнительно участники могут направить авторские визуальные элементы.
В состав экспертного жюри войдут представители гостиничного бизнеса, туристических и рекламных компаний, образовательных учреждений и некоммерческих организаций.
Подробная информация о конкурсе размещена на сайте министерства курортов региона.
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