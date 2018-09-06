На Кубани стартовал прием заявок на конкурс «Курортный Олимп — проекты»

Его суть в том, что любой желающий может предложить интересный проект в сфере туризма для популяризации санаторно-курортного и туристского потенциала региона. Участвовать в конкурсе могут студенты образовательных учреждений — как индивидуальные авторы, так и группы авторов.

Заявки на конкурс принимает министерство курортов и туризма края до 19 октября 2018 года. ;; Победителей определят в восьми номинациях.

Члены жюри будут оценивать экономическую эффективность проекта, его уникальность и реальность воплощения. После отборочного этапа комиссия выберет тройку лидеров в каждой номинации.

Работы нужно присылать в виде электронной мультимедийной презентации. Также авторы могут отправить авторские визуальные элементы.

Оценивать проекты конкурсантов будут представители рекламных и туристических компаний, представители гостиничного бизнеса, некоммерческих организаций и образовательных учреждений.

Заявку и проект нужно отправить 19 октября с пометкой «На конкурс молодежных проектов» на inform@mktkk.krasnodar.ru. Подробнее о конкурсе можно узнать сайте министерства курортов края, по ссылке, либо по телефону отдела информационного сопровождения: +7 (861) 267-25-37.

Как сообщали «КИ», на Кубани появится Школа событийного туризма. Дирекция школы будет помогать организовывать и продвигать самые интересные мероприятия в крае, привлекая туристов.

Читайте новости там, где удобно: Telegram, Twitter, Fb, Vk, Оk.