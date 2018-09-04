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Туроператоры с брендом «Натали Турс» заявили о приостановке деятельности
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Туроператоры с брендом «Натали Турс» заявили о приостановке деятельности 

Газета.Ru + ещё 60 4 сентября 2018
Фото: РИА Новости
Туроператоры, работавшие под брендом «Натали Турс», приостанавливают свою деятельность с 4 сентября. Об этом сообщается на сайте компании.
"В связи с исключением юридических лиц ООО «Панорама Тур», ООО «Агентство „Путешествий Натали“, ООО „Туроператор Натали Турс“, работающих под брендом Натали Турс, из реестра туроператоров, с сожалением сообщаем что вышеперечисленные компании прекратили осуществлять туроператорскую деятельность начиная с 04/09/2018», — говорится в заявлении.
Отмечается, что после приостановки продаж компанией оказано услуг клиентам по авиаперевозке и визовому оформлению более чем на 700 млн руб. Как стало известно, данная сумма лишь частично покрывает полученные авансы.
Ранее "Газета.Ru" сообщала, что вслед за «Натали Турс» с туристического рынка могут уйти до 100 компаний.
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