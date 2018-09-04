Туроператоры с брендом «Натали Турс» заявили о приостановке деятельности

Туроператоры, работавшие под брендом «Натали Турс», приостанавливают свою деятельность с 4 сентября. Об этом сообщается на сайте компании.

"В связи с исключением юридических лиц ООО «Панорама Тур», ООО «Агентство „Путешествий Натали“, ООО „Туроператор Натали Турс“, работающих под брендом Натали Турс, из реестра туроператоров, с сожалением сообщаем что вышеперечисленные компании прекратили осуществлять туроператорскую деятельность начиная с 04/09/2018», — говорится в заявлении.

Отмечается, что после приостановки продаж компанией оказано услуг клиентам по авиаперевозке и визовому оформлению более чем на 700 млн руб. Как стало известно, данная сумма лишь частично покрывает полученные авансы.