За лето интерес туристов к Калининграду вырос на четверть

Интерес туристов к Калининграду по итогам лета вырос на 26%. К такому выводу пришли аналитики портала Skyscanner.

Специалисты рассказали, какие направления стали самыми популярными у туристов. Лидером рейтинга стал Стамбул. Спрос на билеты туда за год вырос на 31%. На втором месте оказались Самара и Тбилиси, прибавившие по 28%. Калининград поделил третье место с Ереваном — города набрали 26% и 25%.

Лидерами на внутренних направлениях стали города ЧМ-2018 и Краснодар. Среди зарубежных направлений чаще стали летать в Париж, Анталью, Милан и Ларнаку.

Ранее стало известно, что в Калининград планирует летать китайская авиакомпания. Гендиректор её российского представительства рассказал, что после мундиаля среди жителей Китая растёт спрос на путешествия в Россию.