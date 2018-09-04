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За лето интерес туристов к Калининграду вырос на четверть
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За лето интерес туристов к Калининграду вырос на четверть 

Клопс.Ru 4 сентября 2018
Интерес туристов к Калининграду по итогам лета вырос на 26%. К такому выводу пришли аналитики портала Skyscanner.
Специалисты рассказали, какие направления стали самыми популярными у туристов. Лидером рейтинга стал Стамбул. Спрос на билеты туда за год вырос на 31%. На втором месте оказались Самара и Тбилиси, прибавившие по 28%. Калининград поделил третье место с Ереваном — города набрали 26% и 25%.
Лидерами на внутренних направлениях стали города ЧМ-2018 и Краснодар. Среди зарубежных направлений чаще стали летать в Париж, Анталью, Милан и Ларнаку.
Ранее стало известно, что в Калининград планирует летать китайская авиакомпания. Гендиректор её российского представительства рассказал, что после мундиаля среди жителей Китая растёт спрос на путешествия в Россию.
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