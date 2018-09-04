Мошенница из курского турагентства

Осужденная этим летом на два года по дюжине эпизодов женщина может получить «надбавку» к сроку в колонии общего режима , так как полиция подозревает, что не исчерпала всех случаев её преступной «работы». В данный момент следователи продолжают искать пострадавших от недобросовестной деятельности курского филиала туристического агентства «ВелесТур».

Именно данным туроператором прикрывала свои махинации осужденная. Как рассказали в следственном управлении УМВД России по Курску, она получала оплату за путёвки, но впоследствии даже не собиралась оформлять данные туры. Деньги просто тратила по собственному усмотрению! А в тот момент, когда потерпевшие узнавали, что никаких туров им не светит, она говорила, что туроператор разорился, поэтому не выполняет своих обязательств.

Таким образом, по уже доказанным эпизодам было похищено и присвоено от 50 до 140 тысяч рублей за каждую путёвку.

Всех, обращался в «ВелесТур» и пострадал от действий данного туристического агентства, просят обращаться по телефонам 36-66-62, 8-908-121-24-42 или в любой территориальный отдел полиции.