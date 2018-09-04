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У россиян вырос спрос на Стамбул и Самару
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У россиян вырос спрос на Стамбул и Самару 

News.ru + ещё 1 4 сентября 2018
Больше всего туристический спрос россиян за лето вырос на такие города как Стамбул (+31%), Самара и Тбилиси (+28%). Также в пятёрке лидеров Калининград (+26%) и Ереван (+25%).
Тренды по путешествиям в минувшем сезоне определили два фактора, считают аналитики: Чемпионат мира по футболу и «тяга к стабильности».
«На фоне валютных колебаний домашние курорты, Ближнее Зарубежье и традиционно любимая безвизовая Турция, находящаяся вне Еврозоны, выглядят особенно привлекательными», — пояснил менеджер по развитию Skyscanner в России Дмитрий Хаванский.
Всего в топ-30 самых популярных направлений вошли восемь российских и семь зарубежных городов.
Ранее News.ru писал о том, что Ростуризм исключил «Натали Турс» из реестра туроператоров. Кроме того, удалены сведения о юридических лицах, использовавших обозначение Natalie Tours.
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