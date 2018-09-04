У россиян вырос спрос на Стамбул и Самару

Больше всего туристический спрос россиян за лето вырос на такие города как Стамбул (+31%), Самара Тбилиси (+28%). Также в пятёрке лидеров Калининград (+26%) и Ереван (+25%).

Тренды по путешествиям в минувшем сезоне определили два фактора, считают аналитики: Чемпионат мира по футболу и «тяга к стабильности».

«На фоне валютных колебаний домашние курорты, Ближнее Зарубежье и традиционно любимая безвизовая Турция, находящаяся вне Еврозоны, выглядят особенно привлекательными», — пояснил менеджер по развитию Skyscanner в России Дмитрий Хаванский

Всего в топ-30 самых популярных направлений вошли восемь российских и семь зарубежных городов.